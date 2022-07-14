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Уимблдон-2022 побил исторический рекорд

Фото: Победители турнира этого года – Новак Джокович и Елена Рыбакина (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Рекорд посещаемости за всю историю Уимблдонского турнира побил травяной мэйджор 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Турнир "Большого шлема" в Британии посетили 515164 человека. Этот показатель почти на 15 тысяч побил установленный в 2009 году предыдущий рекорд. Тогда Уимблдон посетили 500 397 человек.

Турнир этого года стал уникальным. Впервые в истории травяного мэйджора было 14 игровых дней. Обычно их всего 13, но в этом году организаторы отменили традиционный выходной в первое воскресенье турнира. Только в этот день на трибуны пришли ориентировочно 40 тысяч зрителей.

Рекорда вполне могло не быть. В стартовые пять дней Уимблдона-2022 не удалось реализовать 25 тысяч билетов. В основном это были недорогие пропуски на второсортные корты. Самые же дорогие билеты были полностью проданы.

Как следствие, организаторы Уимблдонского турнира готовы ввести виртуальную очередь для покупки билетов в конкретный день турнира. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета констатировал, что снижения интереса к травяному "Большому шлему" не произошло.

Серб Джокович в седьмой раз в карьере победил на Уимблдоне. В финале мэйджора он одолел Ника Кирьоса в четырех сетах (4:6, 6:3, 6:4, 7:6) и подобрался вплотную к Надалю по количеству титулов "Большого шлема". Испанец завоевал 22 кубка, Джокович – 21.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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