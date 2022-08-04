"Уильямс" объявил о новом контракте с Албоном: пилот отреагировал троллингом конкурентов

"Уильямс" объявила 26-летнего гонщика одним из своих пилотов на сезон-2023. Команда заявила о подписании многолетнего контракта с тайцом.

Албон сел за руль "Уильямса" перед нынешним сезоном. Он уже дважды финишировал в очковой зоне. Лучший результат – 9-е место в Майами.

В Формуле-1 Албон дебютировал в сезоне-2019. Тот чемпионат он провел в "Торо Россо" и "Ред Булл". В свою очередь 17 гран-при следующего сезона тайский гонщик отъездил за рулем первой команды "красных быков". В его активе два третьих места – на Гран-при Тосканы и Гран-при Бахрейна.

Сам пилот на продление контракта отреагировал с юмором. Албон опубликовал твит, напоминающий пост Пиастри с опровержением информации "Альпин" о подписании австралийца на новый сезон.