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Ухвалили важливі рішення. Сирський з'їздив до десантників і штурмовиків на фронт

Україна, Вівторок 05 вересня 2023 08:30
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Ухвалили важливі рішення. Сирський з'їздив до десантників і штурмовиків на фронт Фото: командувач Сухопутними військами Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський з'їздив на фронт, відвідавши частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Відвідав частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти. Обговорив з командирами поточну ситуацію на фронті. Спланували подальші дії, ухвалили важливі рішення", - розповів він.

За словами генерала, українські війська надалі йдуть вперед, знищуючи ворогів та їх техніку, повертаючи під контроль території України.

"Також нагородив наших військових, подякував за зразкове виконання задач. Всі мужні, всі сильні", - додав Сирський.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом доби сталося 29 бойових зіткнень.

Зокрема, як зазначають у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ досягли тактичного успіху під час контрнаступу в Запорізькій області, просунувшись на південь від Роботиного і на захід від Вербового.

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