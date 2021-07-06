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Из-за ухудшения погоды в Украине обесточены более 40 населенных пунктов

Автор: РБК-Украина

В Украине, по состоянию на утро 6 июля, из-за осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь и грозу) без электроснабжения остался 41 населенный пункт. Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, без света остались населенные пункты в пяти областях:

  • Черкасская - 16,
  • Кировоградская - 8,
  • Донецкая - 7,
  • Николаевская - 7,
  • Днепропетровска - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение в южных, восточных и центральных областях. В восточных регионах будет ливень.

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