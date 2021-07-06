Через погіршення погоди в Україні знеструмлені більше 40 населених пунктів

В Україні, станом на ранок 6 липня, через ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ та грозу) без електропостачання залишився 41 населений пункт. Там спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, без світла залишилися населені пункти у п'яти областях:
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження у південних, східних та центральних областях. У східних регіонах буде злива.