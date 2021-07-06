RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Через погіршення погоди в Україні знеструмлені більше 40 населених пунктів

Автор: РБК-Україна

В Україні, станом на ранок 6 липня, через ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ та грозу) без електропостачання залишився 41 населений пункт. Там спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Так, без світла залишилися населені пункти у п'яти областях:

  • Черкаська – 16,
  • Кіровоградська – 8,
  • Донецька – 7,
  • Миколаївська – 7,
  • Дніпропетровська – 3.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження у південних, східних та центральних областях. У східних регіонах буде злива.

Читайте РБК-Україна в Google News
электричествоПогода