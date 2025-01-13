Уходить з боксу після поразки від Усика. Хто такий Тайсон Ф'юрі – один із кращих важковаговиків світу

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Тайсон Ф'юрі: хто він такий

Тайсону Ф'юрі 36 років, народився в Манчестері (Велика Британія) в родині з ірландським корінням. Батько назвав його на честь знаменитого боксера Майка Тайсона, адже й сам займався боксом.

Завдяки батьківському захопленню, Тайсон Ф'юрі почав боксерські тренування з юних років, а його наставником був рідний дядько – Пітер Ф’юрі.

На аматорському ринзі виступав за збірні Ірландії та Англії. У 19 років у складі збірної Англії, виграв юнацький чемпіонат Євросоюзу, чим привернув увагу професійних тренерів та менеджерів.

Найкращий важковаговик світу

У 2008 році Ф'юрі перейшов у професійний бокс. Став відомий своїм унікальним стилем бою, який включає контратакуючу тактику та здатність вести бій як правою, так і лівою рукою.

У боксі за Ф'юрі закріпилося прізвисько "Циганський король" через походження з родини нащадків ірландських циган.

Фото: Ф'юрі має прізвисько "Циганський король" (Getty Images)

Впродовж багатьох років він успішно виступав на рингу, здобуваючи та захищаючі чемпіонські пояси. У 2011-му Ф'юрі здобув титули Британії та Співдружності, а до світових чемпіонських поясів у надважкій вазі дістався за чотири роки.

На рахунку Тайсона Ф'юрі були такі титули:

чемпіон світу за версією WBC (2020-2024);

чемпіон світу за версіями IBF (2015), WBA (Super), WBO, IBO (2015-2016), авторитетного журналу The Ring (2015-2018, 2020-2022);

чемпіон Європи за версією EBU (2014);

володар нагороди Боксер року (2015, 2020);

володар нагород від журналу The Ring за Бій року (2021) та Повернення року (2018);

Крім того, Ф'юрі тричі оголошували найкращим важковаговиком світу за версією BoxRec (2015, 2018 та 2019).

Одним із найвагоміших боїв Тайсона Ф'юрі стала перемога над Володимиром Кличком у 2015 році, коли він здобув титули WBA, IBF, WBO, IBO та The Ring, перервавши десятирічне панування Кличка.

Також Ф'юрі провів три видовищні бої з Деонтеєм Вайлдером. Один поєдинок завершився нічиєю, ще два перемогою "циганського короля", зокрема технічним нокаутом у лютому 2020 року зі здобуттям поясу WBC.

Загалом на професійному ринзі Тайсон Ф'юрі провів 37 боїв, з них два програв, а один бій закінчився нічиєю.

Усик – Ф'юрі: бій століття

Усі дві поразки Ф'юрі відбулися у поєдинках з українським спортсменом Олександром Усиком.

Під час першого бою в травні 2024 на кону стояв титул першого абсолютного чемпіона у важкій вазі з часів Леннокса Льюїса. Під час поєдинку Тайсон Ф'юрі побував у нокдауні, але втримався 12 раундів, за результатом яких переможцем став Олександр Усик.

Вдруге українець та британець зустрілися під час реваншу в грудні 2024.

Фото: бій Усика та Ф'юрі (Getty Images)

В результаті двобою за титули чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC Усик знову здобув перемогу одностайним рішенням суддів із рахунком 116-112, захистивши свої чемпіонські пояси.

Чи дійсно Ф'юрі завершує кар'єру

Після поразки від Олександра Усика Тайсон Ф'юрі заявив, що "не знає", чи буде ще боксувати.

"Можливо так, а може – і ні... Я їду додому. У мене зараз відпустка. Я хочу провести час з сім'єю", – сказав боксер на пресконференції.

Втім сьогодні, 13 січня, на своїй сторінці в Instagram боксер виклав відеозвернення, в якому оголосив про завершення кар'єри.

"Дякую, це було неймовірно! Дякую всім, хто був поруч і допомагав! З Новим роком. Ісус - Король. Нині і повсякчас, і на віки віків", – зазначив Тайсон у своєму дописі.

Проте Тайсон Ф'юрі не вперше заявляє про завершення кар'єри.

У 2015 році він потрапив у допінговий скандал, після чого добровільно відмовився від трьох своїх титулів. Він тоді заявив, що не зможе захищати пояси через депресію і проблеми з наркотиками та невдовзі оголосив про завершення кар'єри. Однак у 2018 поновив виступи на професійному ринзі.

Також британець припиняв змагання у 2022 році, але оголосив про повернення до спорту заради бою з британцем Дереком Чісорою.

До того ж варто зазначити, що ще нещодавно активно обговорювався бій Ф'юрі – Джошуа. Він мав би відбутися у 2025 році на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Не лише боксер. Цікаві факти про Тайсона Ф'юрі

На боксерському ринзі Ф'юрі здобув популярність не тільки своєю майстерністю, але й ексцентричною поведінкою та яскравими образами, завдяки чому йому вдалося стати одним із найбільш високооплачуваних атлетів. Він виходив на поєдинок у королівській мантії, мексиканському сомбреро, в образі Бетмена.

Крім боксу Тайсон Ф'юрі спробував себе в різних сферах. Він записав кілька пісень, серед яких дует з Доном МакЛіном "American Pie", знімався в рекламі, виступав у реслінгу.

Ф'юрі також випустив книгу мемуарів під назвою "За маскою" ("Behind the Mask"), у якій розповів про свій шлях у спорті, боротьбу з депресією і перемогу над труднощами.

Тайсона Ф'юрі та його дружину Періс називають однією із найміцніших пар Великої Британії.

Фото: Тайсон та Періс Ф'юрі (Getty Images)

Вони офіційно одружені 15 років, а разом майже 20 років. Зустрічатися почали у підлітковому віці, одразу після знайомства на весіллі спільних друзів. Пара виховує сімох дітей.

При підготовці використовувалися: Instagram-сторінка Тайсона Ф'юрі, публікації BoxingScene, Wikipedia.