Уходит из бокса после проигрыша Усику. Кто такой Тайсон Фьюри – один из лучших тяжеловесов мира

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Тайсон Фьюри: кто он такой

Тайсону Фьюри 36 лет, родился в Манчестере (Великобритания) в семье с ирландскими корнями. Отец назвал его в честь знаменитого боксера Майка Тайсона, поскольку сам занимался боксом.

Благодаря отцовскому увлечению, Тайсон Фьюри начал боксерские тренировки с юных лет, а его наставником был родной дядя – Питер Фьюри.

На любительском ринге выступал за сборные Ирландии и Англии. В 19 лет в составе сборной Англии выиграл юношеский чемпионат Евросоюза, чем привлек внимание профессиональных тренеров и менеджеров.

Лучший тяжеловес мира

В 2008 году Фьюри перешел в профессиональный бокс. Стал известен своим уникальным стилем боя, включающим контратакующую тактику и способность вести бой как правой, так и левой рукой.

В боксе за Фьюри закрепилось прозвище "Цыганский король" из-за происхождения из семьи потомков ирландских цыган.

Фото: Фьюри получил прозвище "Цыганский король" (Getty Images)

На протяжении многих лет он успешно выступал на ринге, приобретая и защищая чемпионские пояса. В 2011-м Фьюри получил титулы Британии и Содружества, а до мировых чемпионских поясов в тяжелом весе дошел через четыре года.

На счету Тайсона Фьюри были следующие титулы:

чемпион мира по версии WBC (2020-2024);

чемпион мира по версиям IBF (2015), WBA (Super), WBO, IBO (2015-2016), авторитетного журнала The Ring (2015-2018, 2020-2022);

чемпион Европы по версии EBU (2014);

обладатель награды Боксер года (2015, 2020);

обладатель наград от журнала The Ring за Бой года (2021) и Возвращение года (2018);

Кроме того, Фьюри трижды объявляли лучшим тяжеловесом мира по версии BoxRec (2015, 2018 и 2019).

Одним из самых значительных боев Тайсона Фьюри стала победа над Владимиром Кличко в 2015 году, когда он получил титулы WBA, IBF, WBO, IBO и The Ring, прервав десятилетнее господство Кличко.

Также Фьюри провел три зрелищных боя с Деонтеем Уайлдером. Один поединок завершился ничьей, еще два победой "цыганского короля", в том числе техническим нокаутом в феврале 2020 с получением пояса WBC.

В целом на профессиональном ринге Тайсон Фьюри провел 37 боев, из них два проиграл, а один бой закончился ничьей.

Усик – Фьюри: бой столетия

Все два поражения Фьюри произошли в поединках с украинским спортсменом Александром Усиком.

Во время первого боя в мае 2024на кону стоял титул первого абсолютного чемпиона в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса. Во время поединка Тайсон Фьюри побывал в нокдауне, но продержался 12 раундов, по результатам которых победителем стал Александр Усик.

Во второй раз украинец и британец встретились во время реванша в декабре 2024 года.

Фото: бой Усика и Фьюри (Getty Images)

В результате поединка за титулы чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC Усик снова одержал победу одногласным решением судей со счетом 116-112, защитив свои чемпионские пояса.

Действительно ли Фьюри завершает карьеру

После поражения Александру Усику Тайсон Фьюри заявил, что "не знает", будет ли еще боксировать.

"Возможно, а может – и нет... Я еду домой. У меня сейчас отпуск. Я хочу провести время с семьей", – сказал боксер на пресс-конференции.

Впрочем, сегодня, 13 января, на своей странице в Instagram боксер выложил видеообращение, в котором объявил о завершении карьеры.

"Спасибо, это было невероятно! Спасибо всем, кто был рядом и помогал! С Новым годом. Иисус - Король. Сейчас и всегда, и во веки веков", – отметил Тайсон в своем сообщении.

Однако Тайсон Фьюри не впервые заявляет о завершении карьеры.

В 2015 году он попал в допинговый скандал, после чего добровольно отказался от трех своих титулов. Он тогда заявил, что не сможет защищать пояса из-за депрессии и проблем с наркотиками и вскоре объявил о завершении карьеры. Однако в 2018 году возобновил выступления на профессиональном ринге.

Также британец прекращал соревнования в 2022 году, но объявил о возвращении в спорт ради боя с британцем Дереком Чисорой.

К тому же стоит отметить, что еще недавно активно обсуждался бой Фьюри – Джошуа. Он должен был состояться в 2025 году на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Не только боксер. Интересные факты о Тайсоне Фьюри

На боксерском ринге Фьюри приобрел известность не только своим мастерством, но и эксцентричным поведением и яркими образами, благодаря чему ему удалось стать одним из самых высокооплачиваемых атлетов. Он выходил на поединок в королевской мантии, мексиканском сомбреро, в образе Бэтмена.

Помимо бокса Тайсон Фьюри попробовал себя в разных сферах. Он записал несколько песен, среди которых дуэт с Доном МакЛином "American Pie", снимался в рекламе, выступал в реслинге.

Фьюри также выпустил книгу мемуаров под названием "За маской" ("Behind the Mask"), в которой рассказал о своем пути в спорте, борьбе с депрессией и победе над трудностями.

Тайсона Фьюри и его жену Пэрис называют одной из самых крепких пар Великобритании.

Фото: Тайсон и Пэрис Фьюри (Getty Images)

Они официально женаты 15 лет, а вместе почти 20 лет. Встречаться начали в подростковом возрасте сразу после знакомства на свадьбе совместных друзей. Пара воспитывает семерых детей.

При подготовке использовались: Instagram-страница Тайсона Фьюри, публикации BoxingScene, Wikipedia.