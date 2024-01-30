Ухилянтів від мобілізації в Україні планують карати через суд

В Україні хочуть карати ухилянтів від мобілізації на військову службу за допомогою винесення судових рішень та їх примусового виконання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект закону.
Зазначається, що планується запровадити заходів впливу щодо громадян, які не виконують обов'язки з мобілізаційної підготовки та мобілізації, передбачених частиною 3 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
А саме, має бути встановлена процедура винесення судових рішень та їх примусового виконання.
Сьогодні Кабінет міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної ради новий законопроєкт, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
У грудні минулого року президент Володимир Зеленський на прес-конференції розповів, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявляв, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.
На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.
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