Для ухилянтів від мобілізації готують три види санкцій, - військова омбудсменка

Які санкції готують

За словами Решетилової, законопроєкти вже розроблені, але поки не подані до Верховної Ради. Йдеться про комплекс заходів, який має посилити відповідальність для ухилянтів.

"Ці законопроєкти вже розроблені, вони ще не подані до парламенту. Але це обмеження в наданні адміністративних послуг, використанні водійських прав, арешти рахунків і т.д.", - зазначила військова омбудсменка.

Вона додала, що це не просто окремі санкції, а комплекс, який має вирішити одразу кілька завдань.

"Це такий комплекс заходів, який дозволить і більш ефективні розшукові дії щодо тих правопорушників, які ухиляються від мобілізації, обмежить їхнє вільне пересування і доступ до певних послуг, які надає держава", - заявила Решетилова.

Омбудсменка окремо наголосила, що такий підхід буде справедливим по відношенню до українських військовослужбовців. Ті, хто тривалий час сумлінно несе службу, вже потребують заміни.

"Цей комплекс заходів повинен бути паралельним з продуманою поступовою демобілізацією військовослужбовців", - додала Решетилова.