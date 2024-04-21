Для ухилянтів від мобілізації готують нові обмеження, - Малюська
У Кабінеті міністрів України працюють над новими обмеженнями для тих, хто ухиляється від мобілізації та служби у війську.
Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За словами міністра, нові обмеження будуть передбачати необхідність мати військово-облікові документи для отримання деяких адміністративних послуг. Наразі уряд напрацьовує зміни до своїх постанов.
"У мене немає сумнівів у тому, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається у необхідності виконання своїх обов’язків - у тому плані, що зараз різні міністерства напрацьовують зміни у постанови Кабміну, зміни у регулюванні, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг надання військово-облікового документа", - розповів Малюська.
Покарання за ухилення від мобілізації в Україні
Нагадаємо, український парламент схвалив у першому читанні законопроект №10379, який передбачає посилення покарання за ухилення від мобілізації. Урядова версія законопроекту передбачала штрафи до 200 тисяч гривень, але комітет Верховної ради пом'якшив покарання.
Наразі документ очікує на розгляд у другому читанні. А детальніше про нього можна прочитати - у матеріалі РБК-Україна.
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