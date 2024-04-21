Для уклонистов от мобилизации готовят новые ограничения, - Малюська

В Кабинете министров Украины работают над новыми ограничениями для тех, кто уклоняется от мобилизации и службы в армии.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Министра, новые ограничения будут предусматривать необходимость иметь военно-учетные документы для получения некоторых административных услуг. В настоящее время правительство нарабатывает изменения в свои постановления. "У меня нет сомнений в том, что правительство обеспечит стимулирование сомневающихся в необходимости выполнения своих обязанностей - в том плане, что сейчас разные министерства нарабатывают изменения в постановления Кабмина, изменения в регулировании, которые установят предпосылкой предоставления отдельных административных услуг предоставления военно-учетного документа", - рассказал Малюська.