Ухилялися від сплати податків. Компанію Трампа оштрафували на 1,6 млн доларів

Суд Нью-Йорка оштрафував сімейний бізнес Дональда Трампа на максимально можливий штраф у розмірі 1,6 млн. доларів за податкове шахрайство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Минулого місяця компанії Trump Corporation та Trump Payroll Corp., які входять до структури Trump Organization, були визнані винними у використанні багаторічної схеми шахрайства та ухилення від сплати податків шляхом фальсифікації ділової документації.

Після судового розгляду вони були засуджені за всіма 17 пунктами обвинувачення, що стало першим випадком, коли компанії визнали винними у скоєнні злочинів.

"Винесення вироку є нагадуванням корпораціям і керівникам про те, що ви не можете обдурити податкові органи і уникнути покарання за це", - заявив окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг.

Компанія Трампа, якою в даний час керують два дорослі сини, Дональд-молодший та Ерік, приховала компенсацію, яку вона виплачувала вищим керівникам у період з 2005 по 2021 рік. Трамп заперечує усі звинувачення, які він назвав "повною аферою".