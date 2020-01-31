В Ухане находится 51 украинец, они не могут выехать, - Данилов

В Ухане находится 51 украинцев, которые не могут выехать. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" на канале Украина, передает РБК-Украина.

Сообщается, что украинцы не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками.

"Мы понимаем общее количество людей, которые сегодня находятся на территории КНР. Мы понимаем, сколько непосредственно людей есть в том городе, там у нас 51 человек. Они не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками. Они никого никуда не пускают", - заявил Данилов.

Ранее сообщалось, Кабинет министров Украины рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты из-за вспышки китайского коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ограничит авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Ожидается, что с 3 февраля между странами не будет прямых авиарейсов.

Как сообщало РБК-Украина, Гончарук поручил Министерству иностранных дел, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям по чрезвычайным ситуациям, Министерству обороны и Министерству инфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины из Китая из-за вспышки коронавируса.