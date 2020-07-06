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В Ухане 7 лет хранили образцы вируса, похожего на COVID-19, - Sunday Times

Новости » Коронавирус     06.07.2020 - 11:59
В Ухане 7 лет хранили образцы вируса, похожего на COVID-19, - Sunday Times
Фото: коронавирус (УНИАН)

В 2013 году тяжелой пневмонией заболели шестеро горняков

После того, как на шахте на юго-западе Китая шесть горняков заболели тяжелой пневмонией, образцы вируса были отправлены в лабораторию Уханя. Ученые Уханьского института вирусологии хранили образцы нового типа коронавируса 7 лет.

Об этом говорится в расследовании The Sunday Times, пишет Bloomberg.

Трое из зараженных горняков скончались, и наиболее вероятной причиной этого стал коронавирус, пишет издание со ссылкой на медика, руководитель которого работал в отделении неотложной помощи, где лечили пациентов.

Кроме того, в описании COVID-19 в докладе, что вышел в феврале 2020 года, сказано, что он на 96,2% похож на образец коронавируса RaTG13, полученный в 2013 году. Именно он был найден в шахте.

    В мае директор Института вирусологии Уханя заявил, что в лаборатории нет живой копии вируса RaTG13, поэтому распространение вируса от них невозможно.

    Напомним, сейчас в мире царит пандемия коронавируса, в частности в Украине уже более 49 тысяч зараженных. Наиболее зараженной страной сейчас являются США, у них умерли десятки тысяч человек и сотни тысяч заражены. Президент Дональд Трамп обвинил Китай в сокрытии информации об угрозе вируса и распространении его.

    Отметим, США заявили, что имеют доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане.

    Кроме того, американский президент призвал ВОЗ улучшить свое отношение к США и быть справедливой ко всем странам.

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    Автор: Анастасия Рокитна

    Теги Новости Украины Коронавирус
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