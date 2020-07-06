В Ухані 7 років зберігали зразки вірусу, схожого на COVID-19, - Sunday Times

Фото: коронавірус (УНІАН)

У 2013 році на тяжку пневмонію захворіли шестеро гірників

Після того, як на шахті на південному заході Китаю шестеро гірників захворіли на тяжку пневмонію, зразки вірусу було відправлено в лабораторію Уханя. Науковці Уханьського інституту вірусології зберігали зразки нового типу коронавірусу 7 років.

Про це йдеться у розслідуванні The Sunday Times, пише Bloomberg.

Троє з заражених гірників згодом померли, і найімовірнішою причиною цього став коронавірус, пише видання з посиланням на медика, керівник якого працював у відділенні невідкладної допомоги, де лікували пацієнтів.

Крім того, в описі COVID-19 у доповіді, що вийшла в лютому 2020 року, сказано, що він на 96,2% схожий на зразок коронавірусу RaTG13, отриманий 2013 року. Саме він був знайдений в шахті.

У травні директор Інституту вірусології Уханя заявив, що в лабораторії немає живої копії вірусу RaTG13, тому поширення вірусу від них неможливе.

Нагадаємо, зараз у світі панує пандемія коронавірусу, зокрема в Україні вже більше 49 тисяч заражених. Найбільш зараженою країною наразі є США, у них померли десятки тисяч людей і сотні тисяч заражені. Президент Дональд Трамп звинуватив Китай у приховуванні інформації про загрозу вірусу і поширенні його.

Зазначимо, США заявили, що мають докази, що коронавірус поширився з лабораторії в Ухані.

Крім того, американський президент закликав ВООЗ покращити своє ставлення до США та бути справедливою до всіх країн.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна