Угрозы Кремля никак не отразятся на поставках США вооружения Украине, - посол

"Позиция Соединенных Штатов остается неизменной. Она была такой до войны", - прокомментировала она недавние демарши и дипломатические ноты российской стороны относительно поставок США оборонной помощи Украине.

Маркарова подчеркивает, что Вашингтон "очень четко и публично" говорит о поддержке и солидарности с Украиной. Посол добавила, что такое "мы слышим постоянно, независимо от того, какая лживая коммуникация не выходила бы из Кремля, какие бы запугивания не звучали в нотах или в прямых заявлениях".

Она подтвердила, что поставки оружия в Украину из США идут ежедневно. А также высказалась о подготовке новых санкций против страны-агрессора.

"Мы очень ожидаем, что в ближайшее время мы услышим новые пакеты санкций", - сказала дипломат.