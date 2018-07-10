Угрозой российской агрессии является полная интеграция Украины в НАТО, - Порошенко

Порошенко анонсировал ряд реформ для интеграции Украины в ЕС и НАТО

Президент Петр Порошенко назвал полную интеграция Украины в евроатлантическую систему (НАТО) наибольшей угрозой российской агрессии. Об этом Порошенко сказал британскому изданию Financial Times, передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президент подчеркнул важность саммита НАТО в Брюсселе, Также положительно оценил результаты саммита Украина-ЕС.

"Ничто так не пугает Россию, как наше единство и решимость. Полная интеграция Украины в европейскую и трансатлантическую системы - это самая большая угроза для российской агрессии", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, такая интеграция начнется с совершенствования цифрового рынка, таможенного сотрудничества и энергетической солидарности с НАТО и ЕС. В частности, это включает также обязательства европейских столиц по участию в восстановлении городов Донбасса.

"Что-то меньшее не компенсировало бы Украине ее жертв и не признало бы ее приверженность продвижению демократии и европейских ценностей", - добавил президент.

Порошенко подчеркнул, что необходимые реформы в Украине уже начались, необратимы.

"В течение последних четырех лет, мы зашли еще дальше на пути экономических реформ, чем когда-либо со времен независимости", - резюмировал он.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал темы саммита Альянса, который состоится 11-12 июля в Брюсселе. В частности, руководители 29 стран-членов НАТО, а также стран-партнеров проведут встречу на высшем уровне, на которой, в частности, будут обсуждаться вопросы обороны и активизации борьбы с терроризмом.