Загрозою російській агресії є повна інтеграція України в НАТО, - Порошенко

Порошенко анонсував низку реформ для інтеграції України в ЄС і НАТО

Президент Петро Порошенко назвав повну інтеграцію України в євроатлантичну систему (НАТО) найбільшою загрозою російській агресії. Про це Порошенко сказав британському виданню Financial Times, передає прес-служба глави держави.

Зазначається, що президент наголосив на важливості саміту НАТО в Брюсселі, Також позитивно оцінив результати саміту Україна-ЄС.

"Ніщо так не лякає Росію, як наша єдність і рішучість. Повна інтеграція України в європейську та трансатлантичну системи - це найбільша загроза для російської агресії", - наголосив Порошенко.

За його словами, така інтеграція почнеться із вдосконалення цифрового ринку, митної співпраці і енергетичної солідарності з НАТО та ЄС. Зокрема, це включає також зобов’язання європейських столиць щодо участі у відновленні міст Донбасу.

"Будь-що менше не компенсувало б Україні її жертв і не визнало б її прихильність до просування демократії та європейських цінностей", - додав президент.

Порошенко підкреслив, що необхідні реформи в Україні, які вже почалися, є незворотними.

"Протягом останніх чотирьох років, ми зайшли ще далі на шляху економічних реформ, ніж будь-коли з часів незалежності", - резюмував він.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав теми саміту Альянсу, що відбудеться 11-12 липня у Брюсселі. Зокрема, керівники 29 країн-членів НАТО, а також країн-партнерів проведуть зустріч на вищому рівні, на якій, зокрема, будуть обговорюватися питання оборони і активізації боротьби з тероризмом.