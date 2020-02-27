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Под угрозой отключения тепла из-за долгов остаются 16 городов

Новости » Экономика     27.02.2020 - 11:44
Под угрозой отключения тепла из-за долгов остаются 16 городов
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Нафогаз может отключить газ с 1 марта

Под угрозой прекращения поставок газа остаются 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренным положением о ПСО. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Как отметили в пресс-службе, компания письменно уведомила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года.

При этом с 19 февраля 2020 года 36 из 52 предприятий-должников произвели необходимые минимальные платежи в пользу "Нафтогаза" и избежали риска отключения от газоснабжения.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" предупредил о риске прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года для 52 производителей тепла, которые на 19 февраля 2020 года не выполняют ни одного из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО.

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на природный газ для промышленных потребителей до 4 661 - 5 208 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). В сравнении с ценами на январь 2020 года, в феврале цены снижены на 14-15%, в зависимости от условий поставки.

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