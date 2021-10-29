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Под угрозой дети: на Закарпатье выявили вирус полиомиелита

Автор: Валерия Полищук

В Закарпатской области обнаружили вирус, который вызывает полиомиелит. Его выявили в рамках эпидемиологического расследования случая полиомиелита в Ровенской области.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Было проведено эпидемиологическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц, взяты на исследование пробы воды и почвы. Отдельная группа работала и в Закарпатской области. Там также подтвердили наличие полиовируса", - заявил он.

По словам Кузина, выявленные на Закарпатье образцы находятся в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки.

"От результатов эпидрасследования зависит, какие меры предпримет государство, а пока мы ждем результаты, под угрозой все не вакцинированные дети страны до 5 лет", - подчеркнул главный санврач.

При этом он добавил, что единственная защита от полиомиелита - вакцинация.

Напомним, в Украине подтвердили случай полиомиелита у ребенка, родители которого сознательно отказывались от вакцинации.

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ЗакарпатьеВирус