Под угрозой дети: на Закарпатье выявили вирус полиомиелита

"Было проведено эпидемиологическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц, взяты на исследование пробы воды и почвы. Отдельная группа работала и в Закарпатской области. Там также подтвердили наличие полиовируса", - заявил он.

По словам Кузина, выявленные на Закарпатье образцы находятся в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки.

"От результатов эпидрасследования зависит, какие меры предпримет государство, а пока мы ждем результаты, под угрозой все не вакцинированные дети страны до 5 лет", - подчеркнул главный санврач.

При этом он добавил, что единственная защита от полиомиелита - вакцинация.