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Під загрозою діти: на Закарпатті виявили вірус поліомієліту

Автор: Валерія Поліщук

У Закарпатській області виявили вірус, який викликає поліомієліт. Його виявили в рамках епідеміологічного розслідування випадку поліомієліту в Рівненській області.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Було проведено епідеміологічне розслідування цього випадку, визначено коло контактних осіб, взято на дослідження проби води та ґрунту. Окрема група працювала і в Закарпатській області. Там також підтвердили наявність поліовірусу", - заявив він.

За словами Кузіна, виявлені на Закарпатті зразки знаходяться в референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Гельсінкі.

"Від результатів епідрозслідування залежить, які заходи вживе держава, а поки ми чекаємо на результати, під загрозою всі не вакциновані діти країни до 5 років", - підкреслив головний санлікар.

При цьому він додав, що єдиний захист від поліомієліту - вакцинація.

Нагадаємо, в Україні підтвердили випадок поліомієліту у дитини, батьки якої свідомо відмовлялися від вакцинації.

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