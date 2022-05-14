Угрожают забрать детей. Оккупанты заставляют жителей Мариуполя врать про депортацию бойцами "Азова"

Российские оккупанты хотят обвинить защитников "Азовстали" в принудительной депортации жителей Мариуполя в оккупированный Донецк и Россию. Для этого оккупанты, угрожая родителям забрать их детей навсегда, заставляют записывать видео с обвинениями в адрес защитников города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Петра Андрющенко.

"Россияне готовят масштабную дезинформационную атаку для международного сообщества с использованием родителей детей, что было депортировано в Россию и Донецк. Из-за угроз разлучить с детьми навсегда, родителей заставляют записывать видеообращения, где фоном те будут "свидетельствовать", что депортацию родителей и детей провели сами бойцы "Азова", - рассказал он.

По словам Андрющенко, после таких роликов россияне планируют "вторую серию", где они "найдут и вернут" детей родителям.

"Обращаем внимание, что все подобное является прямым злоупотреблением и еще одним военным преступлением России. Родители детей находятся до сих пор в оккупированном Мариупольском районе, поэтому нет возможности противодействовать оккупанту в психологическом давлении. Не верьте подобным обращениям", - подчеркнул советник мэра.