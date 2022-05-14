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Угрожают забрать детей. Оккупанты заставляют жителей Мариуполя врать про депортацию бойцами "Азова"

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Мариуполь, Суббота 14 мая 2022 16:30
Угрожают забрать детей. Оккупанты заставляют жителей Мариуполя врать про депортацию бойцами "Азова" Фото: Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты хотят обвинить защитников "Азовстали" в принудительной депортации жителей Мариуполя в оккупированный Донецк и Россию. Для этого оккупанты, угрожая родителям забрать их детей навсегда, заставляют записывать видео с обвинениями в адрес защитников города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Петра Андрющенко.

"Россияне готовят масштабную дезинформационную атаку для международного сообщества с использованием родителей детей, что было депортировано в Россию и Донецк. Из-за угроз разлучить с детьми навсегда, родителей заставляют записывать видеообращения, где фоном те будут "свидетельствовать", что депортацию родителей и детей провели сами бойцы "Азова", - рассказал он.

По словам Андрющенко, после таких роликов россияне планируют "вторую серию", где они "найдут и вернут" детей родителям.

"Обращаем внимание, что все подобное является прямым злоупотреблением и еще одним военным преступлением России. Родители детей находятся до сих пор в оккупированном Мариупольском районе, поэтому нет возможности противодействовать оккупанту в психологическом давлении. Не верьте подобным обращениям", - подчеркнул советник мэра.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе снимают сюжеты, как много людей "рвется" на работу в "ДНР".

Также российские оккупанты начали допрашивать детей, которые вместе с родителями пытаются покинуть город.

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