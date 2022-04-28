Угрожают продовольственной безопасности мира: МИД осудил похищение урожаев Россией

Российские захватчики продолжают похищать урожаи у фермеров Херсонской области. В Министерстве иностранных дел заявили, что это может спровоцировать продовольственный кризис в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал пресслужбы МИДа.

Как отмечают в МИД, оккупанты продолжают вывозить зерна из Херсонской области, блокировать отгрузки из украинских портов, а также минировать судоходные пути.

Это, со своей стороны, может спровоцировать развитие продовольственного кризиса в мире.

"По оценке ООН, около 1,7 миллиарда человек могут столкнуться с бедностью и голодом из - за нарушения продовольственной системы вследствие полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины", - пишет пресс-служба МИД.