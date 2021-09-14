UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Угрожают блокировать госназначения: в Сенате США требуют ввести санкции против "Северного потока-2"

Автор: Тиберий Юрик

Сенаторы от Республиканской партии пригрозили срывом утверждения кандидатов в Минфин США, если администрация президента США Джо Байдена не введет санкции против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что сенатор от Пенсильвании Пэт Туми и сенатор от Техаса Тед Круз заявили, что готовы поддержать кандидатов на руководящие должности в Минфине, если ведомство введет санкции против Nord Stream 2 AG. Речь идет о пяти назначениях в Минфине, в том числе заполнении постов руководителей, отвечающих за санкции и финансирование борьбы с терроризмом.

Напомним, что 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2