Погрожували родичам: у Києві викрили групу "чорних" колекторів

У Києві правоохоронці викрили "чорних" колекторів, котрі погрожували насильством громадянам в разі несплати боргу. Інколи подібні дзвінки надходили й тим, хто не мав жодного відношення до кредитів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, з березня 2019 року група осіб, утворивши стійке злочинне об’єднання, організували діяльність колекторського "кол-центру", з якого здійснювалися дзвінки громадянам з вимогами повернення боргів перед компанією миттєвого кредитування.

Зазначається, що сума "боргів", яка підлягала сплаті, коливалася від 1,5 до 180 тисяч гривень.

При цьому дзвінки надходили й тим, хто не мав жодного відношення до таких фінансових зобов’язань. Вони супроводжувалися погрозами застосування насильства над нібито боржниками та їх близькими родичами, погрозами пошкодження чи знищення їх майна", - розповіли у прес-службі.

У межах слідства встановлено 14 осіб, які постраждали від неправомірних дій вказаної групи.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за фактом примушування громадян до виконання цивільно-правових зобов'язань (ч. 3 ст. 355 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх осіб та обставин цього злочину.