Угрожал ножом: полиция задержала пассажира поезда Ровно-Киев-Николаев

Правоохранители высадили нетрезвого пассажира поезда №122 Ровно-Киев-Николаев и задержали его. Пассажир разбил стекло в вагоне и угрожал правоохранителям ножом.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Во время обхода проводник заметил разбитое стекло в тамбуре и обратился в полицию охраны. Правоохранители быстро разыскали нетрезвого хулигана, но он начал агрессивно себя вести.

Хулиганом оказался 38-летний мужчина. Его высадили на станции "им. Т. Шевченко" и передали следственно-оперативной группе Смоленского отдела полиции в Черкасской области.

Фото: задержание дебошира (guard.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Полтавской области с поезда №17 Харьков-Ужгород высадили троих пассажиров, которые распивали алкоголь и угрожали начальнику поезда; на правонарушителей составили административные протоколы.

Кроме того, в минувшие выходные в вагоне поезда Киев-Мариуполь мужчина напал на одну из пассажирок и пытался ее изнасиловать; злоумышленника арестовали, а сотрудников УЗ, которые не смогли предотвратить инцидент, уволили.

Отметим, УЗ обсуждает с полицией обеспечение охраны в ночных поездах.