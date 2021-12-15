UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Угроза вторжения России. Ведущие страны ЕС затягивают наработку санкций, - Bloomberg

Автор: Артем Горовенко

Ведущие страны Европейского союза сопротивляются быстрой наработке санкций против России на случай ее вторжения в Украину. Сейчас они сосредоточены на переговорах с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, Bloomberg приводит слова высокопоставленных дипломатов и официальных лиц, которые на условиях анонимности заявили, что Германия, Франция, Италия и Испания сопротивляются попыткам быстро разработать санкционный механизм против России в случае вторжения в Украину. Даже несмотря на то, что Кремль не демонстрирует никаких признаков того, что откажется от наращивания войск возле украинских границ.

Также сообщается, что вышеуказанные страны хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой, прежде чем анонсировать экономические санкции. В то же время другие страны-участницы ЕС утверждают, что поддержка публичных угроз санкций лучше сдержит президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готов усилить санкции и принять беспрецедентные меры против России, если она продолжит агрессивные действия против Украины.

Также о готовности введения новых санкций против России заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияСанкции