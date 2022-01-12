Угроза вторжения России в Украину. НАТО может усилить присутствие на восточном фланге

В случае вторжения России в Украину НАТО может увеличить присутствие на восточном фланге. Альянс готов предпринять все меры, которые необходимы для защиты союзников.

"Мы всегда будем делать все, что необходимо для защиты союзников. Мы постоянно оцениваем необходимость корректировки присутствия наших сил", - сказал генсек по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

Столтенберг напомнил, что после оккупацией Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе, НАТО провела крупнейшее усиление своего присутствия на восточном фланге. По его словам, Альянс развернул в регионе силы быстрого реагирования и проводит воздушное патрулирование.

"Мы не хотим, чтобы было недопонимание - НАТО находится там, чтобы защищать союзников. Это оборонительные действия, мы хотим сохранить мир, а не спровоцировать конфликт. И, соответственно, если Россия снова использует силу против Украины, то мы тогда серьезно задумаемся над тем, чтобы снова увеличить наше присутствие", - подчеркнул генсек.