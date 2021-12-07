Угроза вторжения России в Украину: что думают спецслужбы США

В ЦРУ оценили возможность вторжения России в Украину. Говорят, что президента РФ Владимира Путина не нужно недооценивать.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Wall Street Journal .

У разведывательных служб США пока нет уверенности в том, что Россия намерена осуществить вторжение в Украину, однако следует принять во внимание, что российские вооруженные силы способны действовать очень радикально, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Я бы никогда не стал недооценивать склонность президента Путина к риску в отношении Украины", - сказал он.

По словам Бернса, на политику России по отношению к Украине важно ответить сильным сочетанием сдерживания, а также возможностями дипломатии.

