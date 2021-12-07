Байден после разговора с Путиным переговорит с Зеленским, - ОП

Сегодня президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонный разговор. Затем американский лидер созвонится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Офиса президента .

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном накануне запланированных переговоров Байдена с Путиным.

Зеленский отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования. Были обсуждены шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для его активизации.

Владимир Зеленский также проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на границах Украины.

"Было также договорено провести телефонный разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена после переговоров между президентами США и России", - говорится в сообщении ОП.