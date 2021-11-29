ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загроза вторгнення Росії. У теробороні Києва розповіли, чи зросла кількість добровольців

Новость на русском →
Київ, Понеділок 29 листопада 2021 14:33
Загроза вторгнення Росії. У теробороні Києва розповіли, чи зросла кількість добровольців Фото: українські військові (president gov ua)
Автор: Олег Черниш

На тлі інформації про можливе вторгнення Росії до України зросла кількість добровольців у територіальній обороні Києва. Черговий сплеск бажаючих потрапити в "партизанські загони" очікується з 1 січня.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зимовий бій. Чи готова Україна до партизанської війни з Росією".

Як розповів командира взводу 130-го батальйону терроборони Києва Денис Семирог-Орлик, інформація про вторгнення Росії допомагає йому в наборі новобранців у свій батальйон.

"Завжди, коли йде нагнітання в ЗМІ і зростає інформація про зовнішню загрозу, одночасно збільшується потік звернень від бажаючих потрапити до нас (до тероборони, - ред.). Я веду FB-сторінку тербата, тільки за сьогодні було 25 звернень і три рази розмовляв з добровольцями по телефону. Як тільки щось починається, так народ відразу згадує, що Батьківщину треба захищати", - зазначив боєць.

За його словами, в його батальйоні вже 125 резервістів, які підписали контракт зі Збройними силами України. А з 1 січня, коли закон про національний спротив набуде чинності, він прогнозує новий сплеск охочих записатися в "партизанську армію".

Зазначимо, на даний момент в Україні створено 25 бригад територіальної оборони в кожному обласному центрі, до середини наступного року їх необхідно буде переформатувати і доукомплектувати. Планується, що всього в територіальній обороні будуть близько 80 тисяч "резервних" бійців плюс ще 10 тисяч офіцерів-контрактників.

Нагадаємо, раніше колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів РБК-Україна, що Російська Федерація може зважитися на вторгнення взимку, тому що у неї є успішний досвід зимового наступу в районі Дебальцевого на початку 2015 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація
NEWS
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
DAILY
Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ