ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загроза вторгнення Росії. З ОРДЛО масово виїжджають місцеві жителі, - правозахисники

Новость на русском →
Донецьк, Четвер 02 грудня 2021 09:31
Загроза вторгнення Росії. З ОРДЛО масово виїжджають місцеві жителі, - правозахисники Фото: Донбас масово залишають місцеві жителі (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

З ОРДЛО масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. Вони виїжджають в основному на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення Східної правозахисної групи.

Виїжджають в основному жителі населених пунктів близько розташованих до лінії розмежування військового конфлікту.

"Місцеві жителі виїжджають з ОРДЛО в основному на територію РФ, тому що багато трудових мігрантів працюють в РФ і намагаються забрати з собою свої сім'ї, тому що побоюються відновлення війни", - повідомили правозахисники.

Також причини виїзду обумовлені продовженням не виплати заробітної плати на території ОРДЛО.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до вторгнення в Україну, але ще не прийняв рішення.

Вчора Зеленський заявив, що Україна не зможе зупинити війну без прямих переговорів з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОРДЛО Донбас Російська Федерація Україна
NEWS
Карантин в Україні: у Києві та 5 областях повністю стабілізувались COVID-показники
Карантин в Україні: у Києві та 5 областях повністю стабілізувались COVID-показники
DAILY
Удар по (моно)більшості. Чим загрожує владі боротьба з олігархами
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Удар по (моно)більшості. Чим загрожує владі боротьба з олігархами