Загроза вторгнення Росії. З ОРДЛО масово виїжджають місцеві жителі, - правозахисники

З ОРДЛО масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. Вони виїжджають в основному на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на повідомлення Східної правозахисної групи.

Виїжджають в основному жителі населених пунктів близько розташованих до лінії розмежування військового конфлікту.

"Місцеві жителі виїжджають з ОРДЛО в основному на територію РФ, тому що багато трудових мігрантів працюють в РФ і намагаються забрати з собою свої сім'ї, тому що побоюються відновлення війни", - повідомили правозахисники.

Також причини виїзду обумовлені продовженням не виплати заробітної плати на території ОРДЛО.