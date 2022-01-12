США не рекомендуют американцам ехать в Украину из-за угрозы вторжения России
Гражданам США на фоне военной активности России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму рекомендовали воздержаться от путешествий на полуостров, в Донецкую и Луганскую область. Американцам советуют следить за новостями и официальными сообщениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.
"Государственный департамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках в Украину из-за возросших угроз со стороны России", - говорится в сообщении.
В дипведомстве отметили, что информация о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины, в оккупированном Крыму и на Донбассе продолжают поступать. Американцам напомнили, что условия безопасности могут измениться практически без уведомления.
"Граждане США в Украине должны знать, что дальнейшие военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги", - уточнили в Госдепартаменте.
В ведомстве рекомендовали американцам регулярно следить за местными и международными сообщениями и новостными каналами в социальных сетях.
Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. В ходе встречи Москва не взяла на себя обязательство по отводу войск от границы Украины.