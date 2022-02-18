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Угроза вторжения РФ. Сегодня стартует Мюнхенская конференция: что о ней известно

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 февраля стартует Мюнхенская конференция по безопасности-2022. Центральной темой, которую обсудят лидеры более чем 30 стран мира, станет ситуация безопасности вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня конференции.

Кто примет участие

Мюнхенская конференция впервые за два года состоится в очном формате, в которой, в частности, примут участие:

  • канцлер Германии Олаф Шольц,
  • генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,
  • председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
  • премьер Великобритании Борис Джонсон,
  • президент Франции Эммануэль Макрон
  • вице-президент США Камала Харрис,

А также еще примерно 35 глав государств и правительств.

Украина - центральная тема

Ожидается, что участники обсудят множество разных вопросов, но в центре обсуждения будет тема ситуации вокруг Украины, угроза нового возможно вторжения РФ.

Зеленского пригласили, а Путин отказался

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию. Его выступление ожидается 19 февраля в 16:30 (по киевскому времени).

При этом президент РФ Владимир Путин, который тоже был приглашен в Мюнхен, отказался от встречи. Российские представители тоже не приедут, ссылаясь на то, что не имеют прививок от коронавируса одобренными в ЕС вакцинами.

Что известно о конференции

Конференция ежегодно проходит с 1963 года, бывший посол и госсекретарь Вольфганг Ишингер руководит мероприятием с 2008 года. На этот раз она продлится с 18 по 20 февраля.

Также стало известно, что Государственный секретарь Энтони Блинкен примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Добавим, руководитель конференции Вольфганг Ишингер заявил, что из-за пандемии количество участников будет ограничено.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинМюнхенская конференция по безопасностиВторжение России в Украину