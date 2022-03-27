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Угроза не только для Украины. В Чернобыльской зоне горят более 10 тысяч гектаров леса

Фото: в Чернобыльской зоне масштабный пожар (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Чернобыльской зоне горят более 10 тысяч гектаров леса. Из-за невозможности ликвидации огня существует угрозы радиационного заражения для Украины, Беларуси и стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

"В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха", - говорится в сообщении.

Сейчас зона отчуждения контролируется российскими оккупантами, поэтому нет возможности ликвидировать пожар. В то же время из-за сухой погоды и постоянного ветра площадь возгорания постоянно увеличивается.

Кроме того, в атмосферу высвобождаются радионуклиды, которые переносятся ветром на значительные расстояния. Это грозит радиацией Украине, Беларуси и европейским странам. Также огонь может дойти до хранилищ отработанного ядерного топлива и ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны.

"Обращаюсь к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимым последствиям не только для Украины, но и для всего мира", - заявила Денисова.

Напомним, из-за обстрелов в Кременной Луганской области выгорели 15 гектаров сухой травы и лесной подстилки.

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