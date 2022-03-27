В Кременной из-за обстрелов выгорели 15 гектаров сухой травы
Фото: в Кременной горела сухо трава (t.me/dsns_telegram)
Российские оккупанты продолжают обстреливать город Кременная Луганской области. Из-за этого возникли масштабные пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Отмечается, что из-за обстрелов горела лесная подстилка и сухая трава. В результате пожар охватил 15 гектаров. Для ликвидации огня привлекли 22 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.
Напомним, вчера оккупанты снова совершили обстрелы в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Были повреждены 11 домов, из-под завалов достали 4 человек.
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