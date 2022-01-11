Угроза украинскому экспорту: ЕС хочет усилить углеродную пошлину

Голландский социал-демократ Мохаммед Шахим, отвечающий за разработку законопроекта о механизме углеродной корректировки импорта (CBAM) в Европарламенте, предлагает более жесткий вариант внедрения механизма, чем ожидалось ранее, вытекающий из драфта парламентского законопроекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
CBAM будет дополнением европейской системы торговли выбросами (EU ETS), но вместо квот вводятся специальные CBAM-сертификаты, которые будут покупаться импортерами углеродоемкой продукции в ЕС. Цены сертификатов рассчитываются на основе средней аукционной цены квот в рамках EU ETS.
Шахим в интервью Agence Europe заявил, что члены комитета Европарламента по экологии, здравоохранению и продовольственной безопасности могут до 10 февраля внести свои поправки в текст.
Евродепутат рассчитывает, что финальный вариант законопроекта будет вынесен на голосование в Комитете в мае 2022 года, чтобы голосование в сессионном зале состоялось уже в июне.
Напомним, по оценкам GMK Center, под действие CBAM может попасть треть украинского экспорта. Также введение этого механизма увеличит фискальную нагрузку на производителей электроэнергии на 42% от цены конечной продукции, на производителей карбамида - на 18%, чугуна и полуфабрикатов - на 15%.
Как сообщалось, введение углеродного налога CBAM приведет к 400 млн евро ежегодных потерь отечественной промышленности и энергетики.
CBAM - это платеж на импортируемую в ЕС продукцию, исходя из объемов CO2 в процессе ее производства.
Запуск этого механизма предусмотрен Европейским зеленым соглашением (European Green Deal), представленный 11 декабря 2019 года.
Еврокомиссия предлагает ввести CBAM не позднее 2023 года. По ее прогнозам это позволит привлекать в бюджет ЕС от 5 до 14 млрд евро.