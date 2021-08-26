Есть угроза терактов: США, Британия и Австралия попросили не ехать в аэропорт Кабула
Фото: три страны попросили граждан не ехать в аэропорт Кабула (GettyImages)
Правительства США, Британии и Австралии попросили не ехать в аэропорт Кабула. Там есть угроза терактов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.
США и Великобритания посоветовали не ехать в аэропорт и не собираться возле него из-за "угрозы безопасности за пределами ворот" и "высокой угрозы террористической атаки".
Также отмечается, что поездки в аэропорт дорогами стали "чрезвычайно опасными".
"Сейчас присутствует очень высокая угроза террористической атаки", - заявила также министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн.