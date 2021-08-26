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Є загроза терактів: США, Британія й Австралія попросили не їхати в аеропорт Кабула

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Кабул, Четвер 26 серпня 2021 09:06
Є загроза терактів: США, Британія й Австралія попросили не їхати в аеропорт Кабула Фото: три країни попросили громадян не їхати в аеропорт Кабула (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Уряди США, Британії й Австралії попросили не їхати в аеропорт Кабула. Там є загроза терактів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

США і Британія порадили не їхати в аеропорт і не збиратися біля нього через "безпекові загрози за межами воріт" та "високу загрозу терористичної атаки".

Також наголошується, що поїздки до аеропорту дорогами стали "надзвичайно небезпечними".

"Зараз присутня дуже висока загроза терористичної атаки", - заявила також міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн.

Нагадаємо, генсек НАТО заявив про загрозу терористичного акту в аеропорту Кабула.

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