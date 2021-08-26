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Угроза теракта в Кабуле стала более конкретной, - Минобороны Германии

Автор: РБК-Украина

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что террористическая угроза в Кабуле стала более конкретной. Ситуация в стране "максимально опасная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в ходе брифинга.

Крамп-Карренбауэр отметила, что весьма конкретный риск нападения боевиков Исламского государства в кабульском аэропорту все больше препятствует усилиям по эвакуации.

"Министерство иностранных дел посоветовало жителям Кабула больше не приезжать в аэропорт самостоятельно", - сказала она журналистам в Берлине, добавив, что это еще больше ограничивает шансы для эвакуации.

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ГерманияАфганистанКабул