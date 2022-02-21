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Загроза для Росії з боку України не піддається жодній логіці, - Блінкен

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США, Понеділок 21 лютого 2022 00:55
Загроза для Росії з боку України не піддається жодній логіці, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Можливість загрози для Росії з боку України не піддається ніякій логіці. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ентоні Блінкена, опубліковане на сайті Держдепартаменту США.

На питання російської журналістки про те, що це Київ несе відповідальність за військову ескалацію на Донбасі, Блінкен зазначив, що це не піддається логіці.

"Думка про те, що для Росії зараз є якась загроза з боку України, не піддається ніякій логіці, враховуючи розміри країн",- сказав Блінкен.

За його словами, думка про те, що Україна вирішила саме зараз спробувати повернути собі Донбас, коли її оточують 150 000 російських військ, не піддається ніякій логіці.

"І, на жаль, те, що ми спостерігаємо, відбувається саме так, як я сказав кілька днів тому в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Є фабрикація провокацій, які потім будуть використовуватися як виправдання російської військової інтервенції на Донбасі і в Україні в більш широкому сенсі", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, що Байден готовий зустрітися з Путіним у будь-який час, щоб обговорити ситуацію в Україні. Про це розповів Блінкен.

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