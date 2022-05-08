Угроза ракетных ударов по Киеву 8 и 9 мая сохраняется, - военная администрация

В Киеве сохраняется угроза ракетных ударов 8 и 9 мая. Жителей города просят реагировать на все сигналы воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"Сохраняется большая опасность ракетных ударов, особенно в период 8 и 9 мая. Для нашего врага эта дата сакральна. Комендантский час на эти даты остается без изменений с 22:00 до 05:00. Просим жителей столицы реагировать на все сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие. Не игнорируйте опасность", - говорится в сообщении.
В связи с угрозой в Киеве запрещены массовые скопления и проведение различных акций. Возложить цветы к вечному огню можно в индивидуальном порядке.
Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация "анонсировала" на 8 мая ракетные удары по скоплениям людей во Львовской и Волынской областях, чтобы обвинить в этом украинские власти.
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