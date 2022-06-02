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России потребуется тактическая пауза перед наступлением на Донбассе, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Четверг 02 июня 2022 10:29
России потребуется тактическая пауза перед наступлением на Донбассе, - британская разведка Фото: российские войска готовятся к атакам в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российским войскам в ближайшее время понадобится хотя бы короткая тактическая пауза. Она необходима, что передислоцироваться к форсированию рек и последующим атакам вглубь Донецкой области, где Вооруженные силы Украины подготовили оборонительные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Это может привести к потере части импульса, набранного за последнюю неделю", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны Британии, Россия взяла под свой контроль большую часть Северодонецка. Основная дорога, ведущая к Северодонецку, вероятно, остается под контролем Украины, но Россия продолжает наращивать локальные успехи благодаря сильной концентрации артиллерии. При этом российские войска понесли потери.

Форсирование реки Северский Донец, которая является естественной преградой на путях направлениях наступления, жизненно важно для российских сил, поскольку они захватывают Луганскую область и готовятся переключиться на Донецкую область, говорится в сводке.

Потенциальные места пересечения реки включают между Северодонецком и соседним городом Лисичанском, а также недалеко от недавно захваченного Лимана. В обоих местах линия реки, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими силами, которые разрушили существующие мосты, отмечается в сообщении Минобороны Британии.

Как сообщало РБК-Украина, оккупантам удалось захватить около 95% Луганской области. Возможно, Вооруженным силам Украины придется поступиться некоторыми территориями и занять новые рубежи обороны.

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