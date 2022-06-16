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Есть ли угроза нового наступления на Киев: в Генштабе указали на важный момент

Фото: в Генштабе рассказали, есть ли угроза нового наступления на Киев
Автор: Наталия Гурковская

Пока угрозы нового наступления российских войск на Киев нет. Хотя не следует исключать, что Кремль может в любой момент изменить тактику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова. о время брифинга.

"В настоящее время со стороны противника на Киевском направлении признаков создания наступательных группировок - не обнаружено", - сказал он.

По его словам, противник уже привлек почти все свои сухопутные войска к вооруженной агрессии против Украины.

При этом Громов подчеркнул, что враг в любой момент может сменить тактику. К примеру, РФ может создать группировку для наступления по дополнительным направлениям, в том числе и на Киев.

Ранее сообщалось, что военно-политическое руководство Украины не обладает информацией о наступлении войск РФ на Киев в ближайшее время.

Отметим, что в Киеве уже разработали план обороны на случай возможного наступления.

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Киев