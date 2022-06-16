Есть ли угроза нового наступления на Киев: в Генштабе указали на важный момент

Пока угрозы нового наступления российских войск на Киев нет. Хотя не следует исключать, что Кремль может в любой момент изменить тактику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова. о время брифинга.
"В настоящее время со стороны противника на Киевском направлении признаков создания наступательных группировок - не обнаружено", - сказал он.
По его словам, противник уже привлек почти все свои сухопутные войска к вооруженной агрессии против Украины.
При этом Громов подчеркнул, что враг в любой момент может сменить тактику. К примеру, РФ может создать группировку для наступления по дополнительным направлениям, в том числе и на Киев.
Ранее сообщалось, что военно-политическое руководство Украины не обладает информацией о наступлении войск РФ на Киев в ближайшее время.
Отметим, что в Киеве уже разработали план обороны на случай возможного наступления.
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