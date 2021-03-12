Угроза нацбезопасности: Facebook отказался прокладывать кабель по дну Тихого океана

Причиной отказа стали напряженные отношения между США и Китаем, пояснили в компании.

Проект был приостановлен из-за политического давления со стороны американских властей, которые считают, что прокладка кабеля может создать потенциальные проблемы для национальной безопасности.

"В связи с обеспокоенностью правительства США по поводу прямых каналов связи между США и Гонконгом, мы решили отозвать нашу заявку в Федеральную комиссию по связи (FCC). Мы рассчитываем на сотрудничество со всеми сторонами, чтобы перенастроить систему в соответствии с интересами американского правительства", - сказал он.

Заявка на разрешение о прокладке кабеля была подана Facebook в FCC совместно с несколькими китайскими компаниями, включая China Telecom. Кабель ускорил бы передачу данных через Тихий океан.

В сентябре 2020 года Google и Facebook приостановили проект создания Тихоокеанской кабельной световой сети, которая связала бы США с Тайванем, Гонконгом и Филиппинами. Примерно в то же время Facebook и Amazon отказались от прокладки кабельной линии связи между Сан-Франциско и Гонконгом.