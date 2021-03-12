Угроза нацбезопасности: Facebook отказался прокладывать кабель по дну Тихого океана

Компания Facebook отказалась от планов прокладки кабеля по дну Тихого океана длиной 12 000 км. Он должен был соединить между собой Калифорнию, Тайвань и Гонконг.
Об этом сообщил представитель Facebook, передает Wall Street Journal.
Проект был приостановлен из-за политического давления со стороны американских властей, которые считают, что прокладка кабеля может создать потенциальные проблемы для национальной безопасности.
"В связи с обеспокоенностью правительства США по поводу прямых каналов связи между США и Гонконгом, мы решили отозвать нашу заявку в Федеральную комиссию по связи (FCC). Мы рассчитываем на сотрудничество со всеми сторонами, чтобы перенастроить систему в соответствии с интересами американского правительства", - сказал он.
Заявка на разрешение о прокладке кабеля была подана Facebook в FCC совместно с несколькими китайскими компаниями, включая China Telecom. Кабель ускорил бы передачу данных через Тихий океан.
В сентябре 2020 года Google и Facebook приостановили проект создания Тихоокеанской кабельной световой сети, которая связала бы США с Тайванем, Гонконгом и Филиппинами. Примерно в то же время Facebook и Amazon отказались от прокладки кабельной линии связи между Сан-Франциско и Гонконгом.
Напомним, президент США Джо Байден признал Китай главным конкурентом Штатов в мире. В то же время он заявлял, что готов работать с Пекином, когда это будет в интересах США.