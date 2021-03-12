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Угроза нацбезопасности: Facebook отказался прокладывать кабель по дну Тихого океана

Автор: Артур Родивилов

Компания Facebook отказалась от планов прокладки кабеля по дну Тихого океана длиной 12 000 км. Он должен был соединить между собой Калифорнию, Тайвань и Гонконг.

Об этом сообщил представитель Facebook, передает Wall Street Journal.

Причиной отказа стали напряженные отношения между США и Китаем, пояснили в компании.

Проект был приостановлен из-за политического давления со стороны американских властей, которые считают, что прокладка кабеля может создать потенциальные проблемы для национальной безопасности.

"В связи с обеспокоенностью правительства США по поводу прямых каналов связи между США и Гонконгом, мы решили отозвать нашу заявку в Федеральную комиссию по связи (FCC). Мы рассчитываем на сотрудничество со всеми сторонами, чтобы перенастроить систему в соответствии с интересами американского правительства", - сказал он.

Заявка на разрешение о прокладке кабеля была подана Facebook в FCC совместно с несколькими китайскими компаниями, включая China Telecom. Кабель ускорил бы передачу данных через Тихий океан.

В сентябре 2020 года Google и Facebook приостановили проект создания Тихоокеанской кабельной световой сети, которая связала бы США с Тайванем, Гонконгом и Филиппинами. Примерно в то же время Facebook и Amazon отказались от прокладки кабельной линии связи между Сан-Франциско и Гонконгом.

Напомним, президент США Джо Байден признал Китай главным конкурентом Штатов в мире. В то же время он заявлял, что готов работать с Пекином, когда это будет в интересах США.

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