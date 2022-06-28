Есть ли угроза наступления на Харьков: оценка военного

Какова цель россиян сейчас

По его словам, вокруг Харькова идут бои местного значения и россияне имеют достаточно серьезное преимущество в средствах огневого поражения и они их эффективно используют.

"Наша задача - держаться за свои позиции, стараться как можно глубже зарыться, чтобы личный состав, который мы имеем в окопах, был жив, здоров и способен выполнять дальнейшие задачи", - говорит Кривонос.

Он отметил, что оккупанты на определенных этапах потеряли свой наступательный потенциал.

"Не полностью - на некоторых участках они пытаются накопить силы. Это касается Северодонецка, района Лисичанска. Также возможно, что определенные действия будут и в районе Харькова", - подчеркнул военный.

Как объясняет Кривонос, у россиян есть огневое преимущество и в количестве техники, но с человеческим потенциалом у них уже начинаются проблемы.

"Это не значит, что у них уже нет людей - российская армия значительно больше по своей численности. Пока Путин не объявлял всеобщую мобилизацию, чтобы продавить свои желания уничтожить Украину как независимое государство", - отмечает генерал.

Впрочем, он предупреждает, что нам нужно быть готовыми к наступательным действиям в Луганской области, ведь россияне хотят закончить ее захват и, возможно, также закончить то оперативное окружение, которое они пытаются там сделать.

Будет ли наступление РФ на Харьков?

"Что касается Харькова, пока нет такой четкой информации, что они хотят продолжить наступление на Харьков, потому что это не маленький город. Для наступления им надо иметь огромное количество ресурсов, а их в таком количестве у россиян нет. Возможно, они способны перебросить какие-то значительно большие силы на харьковское направление, но тогда они должны где-то их снять", - резюмирует Кривонос.

Напомним, что подразделения российских войск продолжают обстреливать Харьков и близлежащие населенные пункты. В Минобороны объяснили, зачем это РФ.

Добавим, недавно глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что украинские военные проводят подготовку к возможному новому наступлению России на город.

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