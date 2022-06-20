Синегубов о возможном наступлении на Харьков: готовимся к любым сценариям

"С 24 февраля мы четко понимаем, что Харьков и область для врага принципиальны, особенно учитывая то, как мы его здесь встретили. И мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к любым сценариям", - подчеркнул чиновник.

По его словам, у украинских военных, которые находятся в Харьковской области, хватает мотивации, духа и умений для того, чтобы оттеснять врага от областного центра.