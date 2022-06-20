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Синегубов о возможном наступлении на Харьков: готовимся к любым сценариям

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Понедельник 20 июня 2022 21:50
Синегубов о возможном наступлении на Харьков: готовимся к любым сценариям Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные проводят подготовку к возможному новому наступлению России на Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"С 24 февраля мы четко понимаем, что Харьков и область для врага принципиальны, особенно учитывая то, как мы его здесь встретили. И мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к любым сценариям", - подчеркнул чиновник.

По его словам, у украинских военных, которые находятся в Харьковской области, хватает мотивации, духа и умений для того, чтобы оттеснять врага от областного центра.

Напомним, ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что на сегодня существует реальная угроза Харькову со стороны российских войск, которые собрали на границе несколько батальонно-тактических групп.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия намерена совершить повторную попытку захвата Харькова.

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