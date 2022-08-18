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"Угроза массированного удара очевидна": РФ концентрирует вокруг Украины ракеты С-300

Фото: РФ концентрирует вокруг Украины ракеты С-300 (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия концентрирует у границ с Украиной и на оккупированных территориях большое количество транспортно-пусковых контейнеров с зенитными управляемыми ракетами для С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

По данным украинских военных, в начале августа из Улан-Удэ вышел эшелон с боеприпасами в составе 28 вагонов с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 ЗУР. К границе с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах.

Также к середине августа из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывных материалов в Котово изъяли более 120 контейнеров с ракетами в ЗРК С-300.

В районе Джанкоя оккупанты кладировали около 440 ТПК к ЗРК С-300. Однако после инцидента в Джанкое пока трудно сказать, были ли эти ТПК уничтожены полностью, частично или вообще нет.

Кроме того, в ВСУ отмечают, что концентрация ракет для С-300 происходит и в Зябровке (Беларусь) в 22 километрах от границы с Украиной. Там общее количество ТПК превышает 60 единиц.

"Угроза массированного обстрела территории Украины, по меньшей мере, ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия нескольких эшелонов до 20 числа очевидно и то, что они сконцентрируются до 24 августа", - подытожили там.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории аэродрома "Зябровка" в Гомельской области Беларуси разместили большое количество ЗРК с около 15-60 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к массированному удару.

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