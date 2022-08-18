RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Загроза масованого удару очевидна": РФ концентрує навколо України ракети С-300

Фото: РФ концентрує навколо України ракети з-300 (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія концентрує біля кордонів з Україною і на окупованих територіях велику кількість транспортно-пускових контейнерів із зенітними керованими ракетами для С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

За даними українських військових, на початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелон з боєприпасами у складі 28 вагонів з ракетами для ЗРК С-300 в кількості 32 ЗУР. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде в 20-х числах.

Також до середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів в Котово вилучили понад 120 контейнерів з ракетами в ЗРК С-300.

В районі Джанкоя окупанти кладували близько 440 ТПК до ЗРК С-300. Однак після інциденту в Джанкої поки важко сказати, чи були ці ТПК знищені повністю, частково або взагалі ні.

Крім того, в ЗСУ відзначають, що концентрація ракет для С-300 відбувається і в Зябровці (Білорусь) в 22 кілометрах від кордону з Україною. Там загальна кількість ТПК перевищує 60 одиниць.

"Загроза масованого обстрілу території України, щонайменше, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття декількох ешелонів до 20 числа очевидно і те, що вони сконцентруються до 24 серпня", - підсумували там.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території аеродрому "Зябрівка" в Гомельській області Білорусі розмістили велику кількість ЗРК з близько 15-60 ракетами, що може свідчити про підготовку до масованого удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДень незалежності Україниракетный удар