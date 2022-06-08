Угроза кибератак против частных компаний из США со стороны России остается высокой, - WSJ

Разведка США в сфере кибербезопасности призвала крупные американские компании оставаться в состоянии повышенной готовности к кибератакам со стороны России. До сих пор риск вредоносных действий со стороны российских хакеров оценивается как высокий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

"По данным разведки США, угроза была и остается реальной. РФ обладает возможностями, с которыми нужно быть осторожными, и сейчас они находятся на стадии принятия решения", – подчеркнул директор по вопросам кибербезопасности Агентства национальной разведки США Роберт Джойс.

В феврале США начали кампанию Shields Up, которая должна усилить защиту сетей частных компаний, прежде всего технологических гигантов и других крупных производителей.